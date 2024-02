Karneval 2024 Hilden So feierten die Hildener Karnevalisten bei der RP

Hilden · Traditionell treffen in der Woche vor den tollen Tagen die Prinzenpaare aus der Region im Verlagshaus der Rheinischen Post in Düsseldorf aufeinander und stimmen sich auf Altweiber ein. Prinzessin Manuela und Prinz Aljoscha aus Hilden reisten mit ihrer Entourage an.

06.02.2024 , 13:58 Uhr

11 Bilder Fotos vom Prinzenpaar-Empfang der Rheinischen Post 11 Bilder Foto: Tobias Dupke

Gipfeltreffen bei der Rheinischen Post in Düsseldorf: Prinzessin Manuela I. und ihr Prinz Aljoscha I. haben sich am Dienstag mit Prinzenpaaren aus der ganzen Region im Verlagshaus der RP in Heerdt getroffen. Gemeinsam schunkelten und feierten sie kurz vor Beginn des Straßenkarnevals gemeinsam ihre Session. Das müssen Sie zur Karnevalssession in Hilden wissen Karneval 2024 in Hilden Das müssen Sie zur Karnevalssession in Hilden wissen Von Chefredakteur Moritz Döbler und seinem Stellvertreter Horst Thoren erhielten die Tollitäten den begehrten RP-Karnevalsorden. Sie revanchierten sich mit ihrem eigenen Prinzenorden. Am Donnerstag startet im Rheinland der Straßenkarneval. Altweiber stürmen die Narren vormittags das Bürgerhaus und nachmittags die Waldkaserne. Höhepunkt der Session markiert der Rosenmontagszug am 12. Februar. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Prinzenpaar-Empfang der Rheinischen Post

(tobi)