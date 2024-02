Karneval 2024 Kreis Mettmann Garantiert karnevalsfreie Ausflugstipps

Industriepfad Ratingen

Adresse Wasserburg Haus zum Haus, Haus zum Haus 8-10, 40878 Ratingen.

Was steckt dahinter? Der Ratinger Industriepfad stellt nicht nur historische Standorte, sondern auch in jüngerer Zeit entstandene Industriekomplexe vor. Der Industriepfad bietet drei Wanderwege an. Durch eine idyllische Landschaft an der Anger führt die drei Kilometer lange Wasserkraftroute. Sie startet an der Wasserburg Haus zum Haus und endet an der Auermühle. Acht Kilometer misst die Eisenbahnroute Ost entlang der Bergisch-Märkischen-Bahn, eine der ersten Entwicklungsachsen der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Ein elf Kilometer langer Wanderweg begleitet die Strecke der Westbahn.

Durchschnittliche Verweildauer Mit dem Rad etwa drei Stunden.

Öffnungszeiten Rund um die Uhr geöffnet.

Preis Eintritt frei.

Sonstiges Wer gar nicht vor die Tür gehen mag, kann die Strecken auch digital erleben. Und zwar unter der Adresse www.industriepfad-ratingen.de im Internet.