Karneval 2024 in Hilden Das müssen Sie zur Karnevalssession 2024 wissen

Traditionell startet der Rathaussturm um 11.11 Uhr. Während die Rathauspfeifen alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um das Gebäude zu schützen, denken sich die Narren immer neue Möglichkeiten aus, den Widerstand niederzubützen. Im vergangenen Jahr wurde der Prinz per Drehleiter auf den Balkon gehoben. In Hilden wird übrigens nicht das Rathaus gestürmt, sondern das Bürgerhaus an der Mittelstraße.