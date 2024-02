Karneval 2024 in Hilden So bunt war der Rosenmontagszug

Es war laut, es war bunt – und am Anfang auch ein wenig nass: Hilden und seine mehrere Tausend Besucher erlebten einen stimmungsvollen Rosenmontagszug. Dabei brauchte es ein bisschen, bis die Jecken auf Touren kamen. Am Vormittag war in der Innenstadt noch wenig von karnevalistischem Frohsinn zu spüren. Lag es am Wetter? Der Himmel zeigte sich grau. Tatsächlich aber klärte es sich im Laufe des Tages auf, sodass pünktlich zum Zug, der um 14.11 Uhr am Lindenplatz startete, die Menschen in Massen am Wegesrand auf die Kamelle warteten. Lediglich zu Beginn ließ der Himmel ein paar Tropfen fallen, dann aber wurde er zunehmend blau.