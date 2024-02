Karneval 2024 in Hilden Karnevalisten stürmen das Bürgerhaus in Hilden

Bis Aschermittwoch bleibt Hilden nun in Narrenhand. Wir haben den Sturm auf das Bürgerhaus fotografisch in unserer Bilderstrecke festgehalten. Am Altweiberdonnerstag stehen noch der Sturm auf die Waldkaserne (ab 15.11 Uhr, Eingang Lievenstraße) und die große Altweiberparty in der Stadthalle (ab 16 Uhr) an. Wir begleiten auch diese Veranstaltungen. Sie finden die Artikel und die Bilderstrecken im Laufe des Tages unter rp-online.de/hilden.