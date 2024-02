Karneval 2024 in Hilden Das müssen Sie zur Karnevalssession in Hilden wissen

Am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, sind die Ämter der Stadtverwaltung nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechstunde des Bürgermeisters fällt aus. Der Unterrichtsbetrieb der Musikschule findet am Donnerstag wie gewohnt statt, das Sekretariat ist allerdings ab 12 Uhr geschlossen. Ebenfalls geöffnet hat das Wilhelm-Fabry-Museum (15 bis 20 Uhr). Geschlossen bleibt an Altweiber auch die Stadtbibliothek. Das Stadtarchiv schließt ebenfalls um 12 Uhr. Am Rosenmontag, 12. Februar, sind alle Dienststellen der Verwaltung ganztägig geschlossen. Die Musikschule hat außerdem am Veilchendienstag zu. Der Besuch der Ausstellungen in der Städtischen Galerie und im Kunstraum Gewerbepark-Süd sowie des Wilhelm-Fabry-Museums ist über die Karnevalstage zu den regulären Öffnungszeiten möglich.