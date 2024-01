Neu in Hilden VIP-Bereich für Rollstuhlfahrer an Rosenmontag

„In Höhe der Sparkasse an der Mittelstraße können ab 12.30 Uhr ca. 50 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gemeinsam den Rosenmontagszug erleben“, erklärte ein CCH-Sprecher. Der Stellbereich für die Rollstühle sei über den Ellen-Wiederhold-Platz erreichbar. „Barrierefreie Toiletten befinden sich in unmittelbarer Nähe des VIP-Bereichs“, so der Sprecher weiter.