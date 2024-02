Karneval 2024 in Hilden Inklusionsprinzenpaar feiert Party in Stadthalle

Hilden · Die Inklusionsparty des Hildener Inklusionsprinzenpaares gilt schon als Tradition in Hilden. Am Freitag begrüßten Prinz Luca, Prinzessin Johanna und Hofdame Lotta Hunderte Gäste in der Stadthalle.

09.02.2024 , 18:31 Uhr

Inklusions-Party: Einmarsch Prinzenpaar Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Session von Prinz Luca, Prinzessin Johanna und Hofdame Lotta ist gespickt mit Höhepunkten: Nach dem Sturm des Bürgerhauses an Altweiber, dem Sturm der Waldkaseren ein paar Stunden später, konnte das Inklusionspaar der Stadt Hilden am Freitag ihr nächstes Highlight erleben: die Inklusionsparty in der Stadthalle. Dort feierten die drei mit ihren Gästen ein rauschendes Fest. Die Hildener Karnevalsgesellschaften schauten vorbei, brachten Tanz und Musik mit. Und als Höhepunkt der Höhepunktparty wurde der Inklusionswagen getauft. Auf ihm werden die Tollitäten mit ihrer Entourage den Rosenmontagszug bestreiten.

(tobi)