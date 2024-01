Karneval 2024 in Hilden Das müssen Sie zur Karnevalssession in Hilden wissen

Ja! Unter dem Titel „Endlich widder jeck – St. Konrad feiert Comeback“ kündigt die katholische Kirchengemeinde die Wiederbelebung des Pfarrkarnevals in St. Konrad an. „Junge, alte und vor allem jung gebliebene Karnevalist*innen präsentieren am Samstag, 27. Januar, närrisches Treiben vom Feinsten – und Verrücktesten“, heißt es weiter. Um 19.11 Uhr öffnen sich die Pforten des Pfarrheims St. Konrad in der St.-Konrad-Allee 41 „zum Feiern, Schunkeln und Lachen. Die Gruppierungen der Ortsgemeinde bringen Witz, Musik und manche Spitze auf die Bühne. Das Hildener Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar besuchen die Konradiner Jecken, die fantasievollsten Kostüme werden prämiert, und am Schluss spielt DJ Hunger zum Tanz auf“, fasst die Gemeinde das Programm zusammen. Durch den Abend werde der TV-Moderator und bekennender Hildener Sven Lorig führen. Die Eintrittskarten kosten 13 Euro (ermäßigt 7 Euro).