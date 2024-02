Karneval 2024 in Hilden Hildener Karnevalsorden erzählen kleine Geschichten

Sie sind eine Auszeichnung, immer kunstvoll gefertigt und deshalb auch teuer in der Herstellung – Karnevalsorden. Die närrischen Trophäen gehören zum organisierten Karneval wie der Altweiberdonnerstag. Wer einen Orden erhält, muss mit ihm pfleglich umgehen und ihn während der Session immer tragen beziehungsweise bei sich haben. Wer bei einer „Ordenskontrolle“ (in der Regel durch das Prinzenpaar) ohne dasteht, den erwartet eine Strafe – beispielsweise 20 Euro. Das Geld wird gesammelt und am Ende traditionell gespendet.