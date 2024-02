Karneval 2024 in Hilden Narren feiern bei After-Zoch-Party einfach weiter

Wer beim Rosenmontagszug noch nicht genug hatte, feiert in Hilden traditionell auf der After-Zoch-Party weiter. In den vergangenen Jahren brauchten die Karnevalisten dazu eine Eintrittskarte fürs Festzelt. In diesem Jahr konnten sie erstmals unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt auf dem alten Markt feiern.