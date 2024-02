Karneval 2024 Hilden und Haan Das ist der Fahrplan für Altweiber und Karnevalsfreitag

Hilden/Haan · Jetzt geht’s los: An diesem Donnerstag übernehmen die Narren die Macht. Und das steht an Altweiber und Karnevalsfreitag in Hilden und Haan.

07.02.2024 , 09:57 Uhr

Im vergangenen Jahr waren die Karnevalisten erfolgreich, das Bürgerhaus fiel in relativ kurzer Zeit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Straßenkarneval beginnt an diesem Donnerstag, 8. Februar. Und das ist der Fahrplan. Hilden Altweiber, 10 Uhr: Dann beginnt die Warm-up-Party in der Hildener Stadthalle (Eintritt: 5 Euro). Bis 14 Uhr feiern die Narren dort – oder sie ziehen weiter in Richtung Bürgerhaussturm. Das sind die Karnevalsumzüge im Kreis Mettmann Karneval 2024 im Kreis Mettmann Das sind die Karnevalsumzüge im Kreis Mettmann 10.30 Uhr: Die Karnevalisten sammeln sich vor dem Bürgerhaus an der Mittelstraße 40. Dort startet um 11.11 Uhr der Sturm, die Rathauspfeifen verteidigen das Gebäude. Im Anschluss feiern die Jecken im alten Ratssaal. 15.11 Uhr: An der Lievenstraße (Südeingang) beginnt der Sturm der Waldkaserne. Wie das Prinzenpaar den Zaun und die Feldjäger überwindet, bleibt eine Überraschung. Im Anschluss steigt eine bunte Party in einer Wagenhalle der Militärbasis. 16 Uhr: Die große und überaus beliebte Altweiber-Party (15 Euro Eintritt) ist in diesem Jahr vom Festzelt auf dem alten Markt in die Stadthalle gezogen. Los geht es um 16 Uhr, laut Carnevals Comitee Hilden ist die Party aber bereits ausverkauft. Karnevalsfreitag, 15 Uhr: Tolle Stimmung und ganz viel Spaß erwarten die Besucher der kostenlosen Inklusionsparty in der Hildener Stadthalle. Sie beginnt um 15 Uhr, auf dem Programm steht viel Tanz und Musik mit allen Karnevalsgesellschaften. Als Highlight wird der Wagen des Inklusionsprinzenpaares getauft. 20 Uhr: Die große Schlagerparty startet um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle. Neben dem Hauptact Oli P. („Flugzeuge im Bauch“) treten auch „Die Schlössers“, Frank Wendler & Markus Simons, Bobby Anne Baker und Dirk Leandro auf. Eintrittskarten kosten 15 Euro. Haan Altweiber, 11.11 Uhr: Am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr, wollen die Haaner Möhnen wieder den Stadtschlüssel erobern. Nach erfolgreicher Übernahme der Regentschaft wird im Rathaussaal gefeiert. Nachmittags An einigen Orten in der Stadt wird später noch gefeiert, unter anderem im Roulez Rouge, die Party dort ist allerdings laut Veranstalter bereits ausverkauft.

(tobi)