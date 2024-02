Karneval 2024 Hilden Fotos vom Prinzenpaar-Empfang der Rheinischen Post

Traditionell treffen in der Woche vor den tollen Tagen die Prinzenpaare aus der Region im Verlagshaus der Rheinischen Post in Düsseldorf aufeinander und stimmen sich auf Altweiber ein. Prinzessin Manuela und Prinz Aljoscha aus Hilden reisten mit ihrer Entourage an, auch die Stadtspitze rund um Bürgermeister Claus Pommer kam nach Heerdt.