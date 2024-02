Karneval 2024 in Hilden Das sind die Orden der aktuellen Session

Alle drei Prinzenpaare haben einen, darüber hinaus auch der Großteil der Karnevalsgesellschaften: Orden erhalten Menschen, die sich um das Brauchtum verdient gemacht haben. Wir zeigen auf den nächsten Bilden die Hildener Karnevalsorden aus der Session 2023/2024.

Auf unserem Symbolfoto zu sehen: Der Diamantschliff eines noch nicht fertigen Karnevalsordens wird an einer Graviermaschine bearbeitet. Die Firma Stuco in Speicher in der Eifel stellt im Jahr rund 150.000 Orden her.