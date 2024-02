Karneval 2024 in Hilden Mit 49 jecken Gruppen durch Hilden

Kewersun Morgens ist der erste Blick natürlich der in die Wettervorhersage. Das Wetter habe ich ohnehin schon seit Tagen im Blick. Kalt, aber trocken ist es bisher angesagt. Also bestes Karnevalswetter! Während des Zuges habe ich dann keine Zeit zum Nachdenken, es ist zu viel zu tun. Wenn der Prinzenwagen als letzter Wagen dann den Fritz-Gressard-Platz erreicht hat, weiß ich, dass alles gut ist. Dann folgt in der Tat mein persönliches Ritual: Ich gehe Party machen. In diesem Jahr werde ich mal gucken, was auf dem alten Markt so los ist.