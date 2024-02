Karneval in Hilden Altweiber-Party ließ die Stadthalle beben

Es ist der Party-Klassiker zu Weiberfastnacht in Hilden: Die Altweiber-Party in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz war ausverkauft. Dort ging es um 16 Uhr los. Und wer schon den ganzen Tag auf den Beinen war, der hatte sich die große Sause auch verdient. Wie bunt und vielfältig der Karneval in Hilden sein kann, zeigten die Gäste mit ihren Kostümen. Der Fantasie waren dabei so gut wie keine Grenzen gesetzt.