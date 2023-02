Karneval 2023 im Kreis Mettmann Alle wichtigen Infos zum Rosenmontagszug in Hilden

Standorte Wer lieber etwas mehr Platz haben möchte, sollte sich an den Anfang des Zugweges stellen, beispielsweise an der Richrather Straße oder an die Südstraße. Allerdings sind viele Zugteilnehmer an dieser Stelle noch etwas zurückhaltender mit Kamelle. Erster Party-Hotspot ist das Hagelkreuz (siehe Glasverbot). Danach wird es wieder etwas ruhiger. Dann steigt die Stimmung etwa ab der Polizeiwache an der Kirchhofstraße wieder an und erreicht an der Gabelung ihren Höhepunkt – der hält aber lange an, und zwar bis ans Ende der Mittelstraße im Bereich Fritz-Gressard-Platz. Auf dem Weg dorthin ziehen die Jecken auch am Bürgerhaus vorbei. Dort moderiert Bürgermeister Claus Pommer vom Fenster aus – und wirft auch die eine oder andere Kamelle. Wer besonders viel vom Umzug haben möchte, kann sich die Teilnehmer zu Beginn an der Südstraße anschauen, dann über die Schulstraße zur Mittelstraße gehen und dort den Zug am Ende des Weges noch einmal genießen.