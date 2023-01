Karneval in Hilden Das müssen Sie über den Straßenkarneval in Hilden wissen

Öffnungszeiten der städtischen Einrichtungen: „Weil die tollen Tage auch Einzug ins Rathaus halten, gelten in diesem Zeitraum Sonderöffnungszeiten für die Stadtverwaltung“, berichtet die Stadtsprecherin. Am Altweiberdonnerstag, 16. Februar, sind die Ämter der Stadtverwaltung nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechstunde des Bürgermeisters fällt aus. Der Unterrichtsbetrieb der Musikschule findet am Donnerstag wie gewohnt statt. Ebenfalls geöffnet hat das Wilhelm-Fabry-Museum von 15 bis 20 Uhr). Am Rosenmontag, 20. Februar, sind alle Dienststellen der Verwaltung ganztägig geschlossen. Die Musikschule hat außerdem am Fastnachtsdienstag zu.