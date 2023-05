Spenden bei Ausflug nach Hilden übergeben Blinde Schüler basteln fürs Tierheim

Insgesamt vier große Tüten voll mit selbst gemachtem Katzenspielzeug konnten die Schüler der Karl-Tietenberg-Förderschule für Blinde und Sehgeschädigte zusammen mit ihrer Lehrerin Wiebke Rogge am Freitag dem Tierheim in Hilden überreichen. Besonders die Stäbe aus alten Orchideenstangen, Kordeln und bunten Federn fand bei Schülern und dem kleinen Katzennachwuchs Anklang. „Es bewegt sich schnell hin und her. Da kommt der Jagdtrieb bei den Katzen raus“, erklärt Tierpfleger Jan Krott die Begeisterung der Vierbeiner.