Karl-Heinz Schnitzler (93) geht in Rente Ruhestand nach 80 Jahren Arbeitsleben

Aktuell hat Tochter Isabell die Geschäftsführung inne. Ob die Enkelgeneration einmal in die Firma einsteigen wird, steht noch in den Sternen. Die 20-jährige Marie studiert in Lüneburg einen Business-Studiengang, und für den 17-jährigen Julius steht zunächst das Abitur an. Auf die Frage, welche konkreten Pläne er für den Ruhestand habe, muss Karl Heinz Schnitzler einige Augenblicke nachdenken. „Ich würde mich freuen, wenn die mich von der Firma ab und an nochmals fragen würden“, so der Ruheständler, der sich aber offenbar noch nicht viel mit der veränderten Lebenssituation beschäftigt hat. „Gerade das macht mir ein wenig Sorgen“, wandte daraufhin seine Ehefrau Irene ein.