Hilden : Kapelle auf dem Hauptfriedhof wird bis Ende Juni saniert

Hilden Die Trauerfeiern werden bis zur Wiedereröffnung in einem Zelt abgehalten.

(RP) Die Stadt renoviert ab Februar die denkmalgeschützte Kapelle auf dem Hauptfriedhof an der Kirchhofstraße. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1910 und wurde fortlaufend in Stand gehalten. Feuchtigkeit im Sockel sowie Risse im Putz machen nun eine Komplettsanierung im Außen- sowie im Innenbereich notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Für die Übergangszeit stellt das Amt für Gebäudewirtschaft gegenüber der Kapelle ein beheiztes und bestuhltes Zelt auf, in dem die Trauerfeiern abgehalten werden.