Hilden : Kanu-Club bietet Paddel-Ferienkurse

HIlden Die Ferienzeit naht mit Riesenschritten. Raum, etwas Neues zu probieren.

Das Paddeln können 6- bis 13-Jährige auf dem Elbsee ausprobieren beim Kanu Club Hilden. Der Verein bietet sechs einwöchige Paddelkurse an. In jeder Ferienwoche findet einer statt. Jeweils von Montag bis Freitag können wassersportbegeisterte Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung auf dem Elbsee das Paddeln lernen und dabei eine Menge Spaß haben und neue Freunde finden. Natürlich stehen auch Unterhaltung und Spiele an Land sowie gemeinsame Mahlzeiten auf dem Programm. Für diejenigen, die schon einmal dabei waren und daher über Grundkenntnisse des Paddelns verfügen, wird es auch Angebote für Fortgeschrittene geben. Es soll ja nicht langweilig werden.