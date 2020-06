Hilden : Kanalbaustelle auf der Zielgeraden

Hilden Die Kanalbaustelle an der Elberfelder Straße kommt voran, meldet die Stadtverwaltung. Aktueller Stand: Die Abfahrt vom Westring bleibt gesperrt. Es steht für jede Fahrtrichtung auf der Elberfelder Straße jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Im Oktober soll das 1,5 Millionen-Großprojekt nach 22 Monaten fertig sein.

Eine Zufahrt von beiden Seiten der Oststraße in den Kreuzungsbereich wird nicht möglich sein. Gleiches gilt auch für die Abbiegemöglichkeit aus Haan kommend in die Oststraße Die bestehende Umleitungsbeschilderung wird angepasst. Im letzten Bauabschnitt 5 (voraussichtlich bis etwa Mitte September) wird die Oststraße im Bereich zwischen Elberfelder Straße und Fuchsbergstraße zur Einbahnstraße, sodass eine Zufahrt nur noch von der Elberfelder Straße aus möglich ist. Hintergrund: Am 7. Januar 2019 hat die Stadt mit der Erneuerung der 70 Jahre alten Regenwasserkanäle in der Elberfelder Straße begonnen. Das Kanalbau-Projekt ist das mit Abstand längste (22 bis 24 Monate) und aufwendigste (Kosten rund 1,5 Millionen Euro) der Stadt. Es sorgt dafür, dass die Hildener bei Starkregen keine nassen Füße bekommen.