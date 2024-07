Amnesty International in Hilden Ein halbes Jahrhundert Kampf für Menschenrechte

Viele lokale Kooperationspartner seien bei der Arbeit der Menschenrechtler mit im Boot, berichtet Gabriele Jancke, seit 1992 Gruppen-Mitglied: Die Stadtbüchereien Hilden und Haan etwa gehörten projektbezogen zu den Unterstützern, ebenso wie die evangelische Kirchengemeinde in Hilden und auch Schulen. In letzteren hält Heinz Geißler weiterhin Vorträge. „Das Interesse der jungen Leute ist groß“, sagt er – und das spiegle sich auch in der Mitarbeit in der bundesweit organisierten Amnesty-Jugend wider. Fortschritte habe man in globaler Hinsicht zweifellos einige gemacht – zum Beispiel bei der Todesstrafe: Seit 1977, dem Beginn der Amnesty-Kampagne für deren Abschaffung, haben nach Angaben der Organisation rund 100 Länder der Erde diese Bestrafungsform aufgegeben.