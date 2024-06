Sieben Fakten zu Diskos und Tanzlokalen Hier tanzte die Region bis zum Morgengrauen

„Janz weit draußen“ lag früher der Jägerhof an der Hochdahler Straße 401 hieß früher Jägerhof. Das war eine Kneipe mit Tanzveranstaltungen. Auch da ging es heißt her. 1969 wurde daraus die Disco „Oldtimer“. Erst vor Kurzem haben sich ehemalige Oldtimer-Besucher zu einem Stammtisch auf dem alten Markt in Hilden getroffen. 1983/84 pachteten die Brüder Uwe und Axel Müller das Lokal und nannten es „Jwd“. 1991 kauften sie das Gebäude mit Grundstück. 1996 übernahm eine Gesellschaft mit zunächst sechs, später fünf Partnern den Betrieb. Dazu zählten neben den Brüdern Müller auch Peter und Thomas Plötzer sowie Guido Breitenbach und am Anfang noch Bernd Manning. Wer ins Jwd ging, wollte aber nicht nur feiern und tanzen, im angeschlossenen Biergarten vergingen manche Nächte bei guten Gesprächen und dem einen oder anderen Bier wie im Fluge. Zeitweise gab es dort, wo später die Jacken abgegeben werden konnten (am Eingang rechts), die beste Pizza Hildens. Wer lange genug durchhielt, hatte manchmal dabei helfen dürfen, den letzten Rest aus dem letzten Fass des Wochenendes auszutrinken, während draußen die Sonne aufging. Am 29. Juni 2008 endete nicht nur die Fußball-EM in Österreich und in der Schweiz, an diesem Tag endete auch die Zeit des Jwds in Hilden: „Die Disco läuft nicht so schlecht, dass wir aufhören müssen, aber auch nicht so gut, dass wir unbedingt weitermachen wollen“, sagte Uwe Müller damals. Das Jwd wurde später abgerissen, heute steht das Hotel Anna auf dem Grundstück.