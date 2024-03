Sieben spannende Fakten Jwd, Hausbesetzung, Ellen Wiederhold – die 90er in Hilden

Die Wiedervereinigung, der Zusammenbruch der Sowjetunion, das Ende der Apartheid in Südafrika, Krieg in Jugoslawien, die Abwahl von Helmut Kohl als Kanzler – in den 1990er-Jahren erlebt die Welt massive Umbrüche. Auch in Hilden verändert sich eine Menge. Wir haben sieben Fakten über die 90er in unserer Region zusammengetragen.