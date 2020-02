Hilden : Juwelendiebe verunglücken in Hilden mit Fluchtwagen

Der Tatort in der Bismarckpassage. Auf der Flucht hatten die Einbrecher Schmuckstücke liegen lassen. Foto: polizei

Hilden Nur wenige Minuten nach einem Einbruch in der Bismarckpassage prallten die mutmaßlichen Täter mit ihrem Fluchtwagen gegen einen Ampelmast.

Von Peter Clement

Die Kriminalpolizei sucht mit Hochdruck nach einem Täter-Duo, das am Sonntag, 23.Februar, gegen 19 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bismarckpassage verübt haben soll. Laut Polizeibericht waren Zeugen durch den Einbruchalarm aufmerksam geworden. Sie sahen kurz darauf einen verdächtigen dunklen Audi A3 davonrasen, an dessen Steuer ein 30- bis 40-jähriger Mann mit kurzen blonden Haaren saß. Das wahrscheinlich mit zwei Männern besetzte Fahrzeug, das ein Düsseldorfer Kennzeichen trug, fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Warrington-Platz in Richtung Friedhof davon. In der Bismarckpassage blieben eine zerstörte Schaufensterscheibe des Juweliers sowie Tatwerkzeuge zurück. Sie wurden von der Polizei als Spurenträger und Beweismittel sichergestellt. Aus der Auslage des Schaufensters fehlten diverse Schmuckstücke in noch nicht genau bekanntem Wert. Einige Beutestücke verloren die Täter auf dem Fluchtweg.

Nur wenige Minuten nach dem Einbruch, um 19.03 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Nähe des Einbruchtatortes gemeldet.Ein schwarzer Audi A3 war beim Abbiegen von der Richrather Straße nach rechts in die Verbindungsstraße offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit auf eine Verkehrsinsel geraten und dort mit großer Wucht gegen einen Ampelmast geprallt.

Zwei Fahrzeuginsassen hatten den total beschädigten Audi sofort verlassen und waren zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, nachdem sie zuvor noch mehrere Gegenstände aus dem A3 geholt und das hintere Kennzeichen des Audis entfernt und mitgenommen hatten. Unter der zerstörten Front des Audis wurde aber später ein Düsseldorfer Kennzeichen gefunden und sichergestellt, das bereits im Sommer des letzten Jahres gestohlen gemeldet wurde. Der beim Unfall entstandene Sachschaden am Audi und an der Verkehrseinrichtung wird auf mindestens 20.000,- Euro geschätzt. In dem von der Polizei sichergestellten Audi wurden dann auch weitere Tatwerkzeuge und Beuteteile des Juwelier-Einbruchs gefunden und sichergestellt.

Schnell meldeten sich Zeugen, die die zwei Fahrzeuginsassen, bei ihrer Flucht zu Fuß über die Verbindungsstraße beobachtet hatten. Die Flüchtenden trugen dabei einen hellen Sack und einen langstieligen Gegenstand, den sie aber auf der Flucht wegwarfen. An der beschriebenen Stelle fand die Polizei einen großen Vorschlaghammer.

Trotz schneller und intensiver Fahndung konnten die Männer entkommen. Sie wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- dunkel gekleidet mit Mützen oder Kapuzen auf den Köpfen

- einer ist zwischen 190 und 195 Zentimeter groß

- der zweite ist geringfügig kleiner, zwischen 180 und 185 Zentimeter.

- sie verständigten sich durch Zuruf in deutscher Sprache ohne erkennbaren Akzent