Hilden : Jury hat 100 Künstler ausgewählt

Hilden Das Programm für die 18. Auflage am 29. und 30. Juni in der Innenstadt steht.

Der 18. Hildener Künstlermarkt findet am 29. und 30. Juni (Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 18 Uhr) statt. Erneut verwandelt sich die Hildener Fußgängerzone in eine Kunstpromenade mit über 100 Künstlerinnen und Künstler in ihren weißen Pavillons. Diese stellt das Stadtmarketing zur Verfügung und sorgt auch für den Auf- und Abbau.