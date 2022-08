Verein Haus Hildener Künstler : Jurierte Jahresausstellung startet am 11. August

Hilden 62 Bewerbungen wurden für die diesjährige Jurierte Jahresausstellung Hildener Künstlerinnen und Künstler eingereicht. Sie ist vom 11. August bis 10. September in Hilden zu sehen.

Bewerben konnten sich Kunstschaffende, die in Hilden leben, in Hilden ihr Atelier haben oder einem Hildener Kunstverein anbgehören. Zu sehen sein werden unter anderem Arbeiten aus dem Bereich der Malerei, der Bildhauerei und der Fotografie. Eröffnet wird die Ausstellung in der städtischen Galerie im Bürgerhaus am Donnerstag, 11. August, um 18.30 Uhr durch Bürgermeister Claus Pommer. Die Einführung übernimmt Sandra Abend. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung bis zum 10. September dienstags, mittwochs und freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr, donnerstags von 16 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 11 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.