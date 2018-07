Junger Mann beraubt hilfsbereite alte Frau

Hilden Sie ließ die Haustür offen. „Bettler“ schlich ihr in die Wohnung nach.

(cis) Ein Mann hat am Montag gegen 10 Uhr an der Haustür einer Rentnerin an der Straße Breddert geklingelt. In gebrochenem Deutsch und mit einem Zettel in der Hand bat er um Geld. Die hilfsbereite Frau ging in ihr Wohnzimmer, um Geld zu holen. Der Mann schlich ihr nach und entriss ihr mehrere hundert Euro. Er habe wie ein Ausländer, möglicherweise Rumäne, ausgesehen, war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht und dunkle Haare. Anwohner erzählten, sie hätten in der Nähe zwei Fremde gesehen.