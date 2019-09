Hilden : Junge Union stellt sich für Kommunalwahl auf

Die Junge Union hat ihren Vorstand neu gewählt. Die Nachwuchsorganisation der Christdemokraten haben das Ziel, zur Kommunalwahl am 13. September 2020 die jüngste Ratsliste zu stellen.

Viel vorgenommen hat sich der neue Vorstand der Jungen Union in Hilden. Im Zentrum seiner Arbeit stehen die Vorbereitungen zur Kommunalwahl 2020: „Wir wollen zur Kommunalwahl am 13. September die jüngste Ratsliste stellen“, erklärt der Vorsitzende Michael Wegmann, der bereits seit Mai 2014 für die CDU im Rat sitzt. „Auf die Stadt Hilden kommen in den nächsten Jahren große Aufgaben zu. Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt im kommenden Jahr wird eine Weichenstellung für eben diese Aufgaben sein. Unser Ziel muss es sein, Hilden als fahrrad-, europa- und vereinsfreundliche Kommune weiter zu entwickeln“, erklärt Wegmann. „Auch ist ein stärkerer digitaler Ausbau unserer Stadtverwaltung ist längst überfällig. So muss es beispielsweise möglich sein, einen Termin im Bürgerbüro auch im Internet zu vereinbaren oder besser genutzt werden, Mängel auf Hildener Straßen über eine App an den Bauhof zu übermitteln. Auch möchten wir uns für eine Erweiterung des Öffentlichen Nahverkehrs auch in den Nachtstunden einsetzen.“