Hilden : Junge Tschechen besuchen Hilden

Im Juni 2017 haben 14 Hildener die Partnerstadt Nove Mesto und die Behindertenorganisation „Nona“ besucht.“. Foto: Behindertenbeirat

Hilden Der Behindertenbeirat hat die Jugendlichen aus Nove Mesto eingeladen.

(höv) Es sei eine besondere Freundschaft, die die Behindertenorganisation „Nona“ aus der Hildener Partnerstadt Nove Mesto und den Behindertenbeirat der Stadt Hilden verbinde, berichtet Klaus Dupke, der Vorsitzende des Beirats, anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Jugendlichen der tschechischen Organisation in der Itterstadt.

Den ersten Kontakt hatten die beiden Organisationen bereits 1990, schon ein Jahr später entstand aus diesem ein offizieller Freundschaftspakt – und ein fachlicher Austausch. Denn der bereits seit 1976 bestehende Behindertenbeirat konnte der erst 1990 entstandenen Organisation aus Tschechien mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Jahr 2000 trafen sich dann zum ersten Mal Jugendliche beider Organisationen in Hilden – in den Folgejahren traf man sich abwechselnd in Hilden, Nove Mesto und sogar einmal im englischen Warrington, der zweiten Partnerstadt Hildens.

Vom 13. bis 17. Juni ist es nun wieder soweit – die Jugendgruppen treffen sich in Hilden und haben ein aufregendes Programm auf dem Zettel. Insgesamt 15 Personen, Jugendliche und ihre Betreuer, erreichen am Donnerstagnachmittag das City-Hotel und werden am Abend von Bürgermeisterin Birgit Alkenings im Bürgerhaus empfangen. Am Freitag winkt ein Blick in die Werkstätten für Behinderte in Langenfeld am Vormittag, nachmittags geht es ins Rathaus zu einer besonderen Ausstellungseröffnung: Im Foyer sind dann ab 15 Uhr Ausstellungsstücke zu betrachten, die die Jugendlichen von „Nona“ angefertigt haben.