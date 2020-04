Aus dem Polizeibericht : 21-jährige Frau wird am Elbsee sexuell belästigt

Hilden Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstag Nachmittag am Hildener Elbsee eine 21-jährige Haanerin sexuell belästigt hat.

Eine junge Haanerin ist am Donnerstagnachmittag am Hildener Elbsee von einem unbekannten sexuell belästigt worden. Erst als andere Spaziergänger einschritten, entfernte sich der Mann. Wie die Polizei berichtete, parkte die 21-jährige Frau ihr Auto gegen 15 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Straße Schalbruch, um in dem Naherholungsgebiet Elbsee spazieren zu gehen. Hier traf sie auf eine männliche Person, die am Wegrand stand und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Haanerin passierte den Mann und setzte ihren Weg fort, als sich ihr der Unbekannte auf einem Fahrrad erneut näherte. Zunächst gab der Täter vor, zu telefonieren, anschließend zeigte er sich erneut in schamverletzender Weise.Erst zufällig passierende Fußgänger veranlassten den Mann dazu, sich zu entfernen. Die 21-Jährige informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige wegen sexueller Belästigung.