Mit dem Rad von Hilden nach Gibraltar „Ich habe versucht, mich von Forrest Gump inspirieren zu lassen“

Mehr als 6000 Kilometer hat Denise Oertel zurückgelegt, seit sie am 17. Mai in Hilden mit dem Fahrrad in Richtung Gibraltar aufgebrochen ist. Aktuell befindet sie sich in Portugal. Wenn die 27-Jährige ihr Ziel an der Südküste Spaniens erreicht, werden es knapp 7000 Kilometer sein. „Wenn ich in Gibraltar angekommen bin, will ich entlang der Küste auch wieder zurückzufahren“, sagt die junge Frau. „Im Dezember habe ich Geburtstag, bis dahin möchte ich allerdings auf jeden Fall zuhause sein.“