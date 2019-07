Hilden : Junge Band rocken den alten Markt

Hilden Anders soll der „Hildener Sommer“ werden, hat Kulturamtsleiterin Eva Dämmer versprochen - und Wort gehalten.

Junge Bands boten am 18. Juli zum Auftakt auf dem alten Markt ein musikalisches Kontrast-Programm: jung, lautstark und energiegeladen. Von Metalcore wie die Band „Social Breakdown“ aus Velbert (im Bild) bis Rock und Pop wie „Five@seven“. Viele Gäste in den gut besetzten Cafés blieben erst mal sitzen und ließen sich auf die ungewohnte Musikfarbe ein. „Geben Sie den jungen Leuten eine Chance“, bat Bürgermeisterin Birgit Alkenings und lud die Bürger ein, am 1. und 15. August in der Kneipe „Alter Markt“ im doppelten Wortsinn ihre eigenen Ideen für den Hildener Sommer „auf den Tisch“ zu legen.