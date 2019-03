Hilden : Viele Fragen in Vier-Minuten-Runden

Speed Debating in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums: In der Bildmitte, der Interkulturelle Berater Mohammed Assila. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bereits zum 15. Mal hat das Jugendparlament das beliebte Speed Debating veranstaltet. Diesmal durften Achtklässler des evangelischen Schulzentrums Hildener Institutionen auf den Zahn fühlen.

Für Ralf Billen ist das Speed Debating eine vertraute Veranstaltung. Regelmäßig nimmt der Kriminaloberkommissar von der Kreispolizeibehörde Mettmann an diesem speziellen Diskussionsformat teil, stellt sich den mehr oder weniger neugierigen Fragen der Schüler. „Ich würde so gerne ein Praktikum bei der Polizei machen“, platzt es aus Aurelia, 14 Jahre, heraus, als sie gemeinsam mit ihren zwei Freundinnen am Tisch der Polizei Platz nimmt, „ich will unbedingt später zur Polizei“. Ralf Billen lacht, hebt den Daumen. „Klasse, wir brauchen dringend Nachwuchs, mach bitte schnell dein Abitur und dann bewirbst du dich bei uns, versprochen?“ Aurelia strahlt, aber Ralf Billen fügt augenzwinkernd hinzu: „Also, bitte keinen Lippenstift im Laden klauen oder jemanden mobben, das sind Straftaten, da ist es vorbei mit der Polizeikarriere, bevor sie überhaupt begonnen hat.“ Lotte dagegen hat ein anderes Anliegen: „Ich habe schrecklich Angst vor Einbrechern“ Der Mitarbeiter der Kriminalprävention verweist auf Beratungsmöglichkeiten zum „Einbruchschutz“. „Die Kollegen sitzen in Hilden, Deine Eltern können dort einen Termin vereinbaren.“

Beim Speed Debating stellen sich Vertreter verschiedener politischer Parteien, der Verwaltung und anderer lokal engagierter Institutionen den Fragen der Mittelstufenschüler. Dabei rotieren die Jugendlichen von Tisch zu Tisch, haben jeweils vier Minuten für eine Gesprächsrunde Zeit. „Was planen Sie denn so?“, möchte ein Junge von Stadtplaner Lutz Groll wissen. „Ich plane, wo was gebaut wird, ich kümmere mich um den Busverkehr oder die Renaturierung von Bächen“, erklärt der städtische Mitarbeiter. Max Müller, selbst gerade mal 18 Jahre alt und Abiturient am „Bonni“, stellt an seinem Tisch den evangelischen Jugendtreff „Sonderbar“ in der Eisengasse vor. „Bei uns könnt Ihr Wii spielen, Tischtennis, wir haben Kinder- und Jugendgruppen“, lässt er die Achtklässler wissen, „kommt doch einfach mal vorbei.“

Info Jugendparlament ist sehr engagiert Zum 15. Mal veranstaltete das Jugendparlament das Speed Debating. Aufgaben Es organisiert die Einladungen der Gäste, sorgt für die Bewirtung und steht als Moderatoren allen mit Rat und Tat zur Seite.