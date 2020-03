Hilden : Begeisterung für Insekten wecken

Hilden Jugendparlament organisiert Ausstellung in der Stadtbücherei.

Für die Fotoausstellung „Insekten – Herbe Schönheiten“ in der Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz haben die Jugendlichen Stellwände tapeziert. Wie alle Aktionen des JuPa hat auch diese einen aktuellen politischen Hintergrund. „Auslöser für die Gründung des Arbeitskreises war ein Antrag der Grünen für eine insektenfreundliche Stadt“, erklärt Paul (16), Mitglied des Jugendparlaments. Die Fridays-for-Future-Bewegung, die den Klimawandel immer mehr in den Fokus rückt und die Debatte im Hildener Stadtrat, die dazu führte, dass die Itterstadt den Klimanotstand ausrief, sorgten regelmäßig für neuen Diskussionsstoff im Arbeitskreis.

Bei ihrer Recherche stießen die Jugendparlamentarier auf den Fotoclub ObjektivArt’96 in Witten, dessen Mitglieder Klaus Rieboldt und Ute Matzkows sich der Makrofotografie verschrieben haben. „Makros machen Dinge sichtbar, die den meisten Menschen verborgen bleiben“, so Klaus Rieboldt. Beide sind von Insekten fasziniert: „Die Tiere sind in unserem Bewusstsein oft Plagegeister, Schädlinge oder nervige Krabbeltiere. Nur wenige Arten wie die schönen Schmetterlinge und die fleißige Honigbiene sind uns sympathisch“, erklärt Ute Matzkows.

„Mit der Fotoausstellung möchte das Jugendparlament für Insekten begeistern, für diese wunderbaren, wertvollen Lebewesen werben und Wertschätzung für die kleinen Nützlinge wecken“, unterstreicht die 17-jährige Annika. : „Was bringt uns all der Wohlstand, ja was bringt uns überhaupt irgendwas, wenn wir gerade drauf und dran sind unseren Planeten und sämtliches derzeitiges Leben irreparabel zu zerstören“, appelliert Paul im Namen des gesamten Jugendparlaments. Die Ausstellung „Insekten – Herbe Schönheiten“ wird am Samstag, 14. März, um 11 Uhr in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Mêsto-Platz 3 eröffnet. Sie ist bis 3. April während der Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen. Flankierend präsentiert die Bibliothek Büchertische zu den Themen Fotografie und Insekten. Zum Abschluss der Ausstellung ist am 3. April das Bienenbotschafter-Mobil des Naturschutzzentrums Bruchhausen zu Gast in der Stadtbücherei.