Projekt Anfang Juni Jugendliche schreiben „Song für Hilden“

Die Stadt lädt Jugendliche ab 14 Jahren zu einem kostenfreien Songwriting-Workshop in der Musikschule, Gerresheimer Straße 20 in Hilden ein. Unter Anleitung der erfahrenen Dozentinnen Mareen Bernath-Lieftink und Sihna Maggé entwickeln die bis zu 15 Jugendlichen am Sonntag, 2. Juni, 11 bis 16 Uhr Text und Musik zu eigenen Songs, erklärte Stadtsprecherin Christiane Herz.