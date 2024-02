Wettbewerb Jugend-musiziert-Sieger geben Konzert in Hilden

Angetreten sind die Kinder und Jugendlichen in den in diesem Jahr ausgeschriebenen Kategorien Blockflöte, Trompete, Horn, Posaune, Gitarre und Mandoline solo, Klavier vierhändig, Klavier und ein Streichinstrument sowie Klavierbegleitung. Sie erzielten insgesamt 23 erste Preise, davon elf mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, sechs zweite Preise und einen dritten Preis. Gewonnen hätten sie allerdings, wie Musikschulleiterin Eva Dämmer betont, bereits vor dem Wettbewerb: „Denn allein die intensive Vorbereitung des musikalischen Programms über Monate hat sie in ihrer musikalischen Entwicklung enorm nach vorne gebracht.“