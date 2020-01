Regionalentscheid Ende Januar : „Jugend musiziert“ bietet von Chopin bis Coldplay

Hilden Rund 160 junge Musiker aus dem gesamten Kreis Mettmann treffen sich von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Januar, in Monheim zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Nach monatelanger Vorbereitung werden die Jugendlichen im Alter von sieben bis 20 Jahren dort ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

In diesem Jahr beherrschen vor allem Solo-Pianisten und Bläserensembles das Wettbewerbsgeschehen; 56 Tastensolisten und 74 Bläser in 26 Ensembles werden in der Musikschule am Berliner Ring am Start sein. Darüber hinaus sind sechs Streicherensembles angemeldet. Neben der Klassik kommt auch noch Pop-Musik ins Spiel: Zehn Drummer werden Kostproben ihres Könnens liefern. Mit Werken von Telemann bis Toto, Chopin bis Coldplay, Grieg bis Green Day dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein.