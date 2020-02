Preisträgerkonzert : „Jugend musiziert“: Konzert der Preisträger aus dem Kreis

Hilden/Haan Samstag ab 17 Uhr im Kant-Gymnasium Heiligenhaus.

Das Ergebnis konnte sich sehen und hören lassen: Insgesamt 56 junge Musiker qualifizierten sich für den Landeswettbewerb, der vom 20. bis 24. März in Essen ausgetragen wird.

Darüber hinaus lautete die erfreuliche Bilanz: Im Kreis Mettmann musiziert die Jugend auf hohem Niveau, denn alle Teilnehmer am Regionalwettbewerb konnten sich am Ende über erste bis dritte Preise freuen.

Am Samstag, 29. Februar, kommen nun in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus noch einmal alle Teilnehmer zusammen. Dann nämlich wird Landrat Thomas Hendele im Rahmen eines von den Preisträgern gestalteten Abschlusskonzertes zusammen mit Professor Dr. vend Reuse (Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Düsseldorf) die Urkunden und Preise verleihen.