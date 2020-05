Hilden : Jürgen Becker und Ingo Appelt kommen ins Autokino

Hilden Mit Auftritten zweier Größen aus Kabarett und Comedy weiten die Betreiber des Hildener Autokinos ihr Angebot aus: Jürgen Becker und Ingo Appelt treten Anfang Juni in der Giesenheide auf. Tickets gibt es ab sofort.

Das Autokino in der Giesenheide erweitert sein Programm und holt den Kabarettisten Jürgen Becker sowie den Comedian Ingo Appelt nach Hilden. Den Anfang macht Jürgen Becker mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ am Samstag, 6. Juni, 20.30-22 Uhr. Ingo Appelt folgt am Donnerstag, 11. Juni, 20.30-22 Uhr mit einem „Best of“ seiner Bühnenprogramme.