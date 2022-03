Ausstellung in Hilden : Joseph Beuys – ein wenig anders

Blick in die Ausstellung: Kuratorin Sandra Abend zeigt Beuys „am laufenden Meter“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Ausstellung „Joseph Beuys – in Bewegung“ im Kunstraum Gewerbepark-Süd zeigt Fotos des Jahrhundertkünstlers, aber auch Grafiken und Plastiken. Vernissage ist am Sonntag, die Werke sind bis zum 24. April zu sehen.

Von Bernd Schuknecht

Im vergangenen Jahr, anlässlich des 100. Geburtstags des „Jahrhundertkünstlers“ Joseph Beuys, wurde das Wirken des 1986 gestorbenen Malers, Bildhauers, Aktionskünstlers und Kunsttheoretikers in zahllosen Ausstellungen gewürdigt. Bedurfte es da noch weiterer Ergänzungen? Eindeutig ja, wenn Ausstellungen den Mut haben, den nicht ganz einfach zu verstehenden Künstler Beuys ein wenig anders vorzustellen.

Das Ausstellungskonzept der Ausstellung „Joseph Beuys – in Bewegung“, die am kommenden Sonntag, 6. März, um 11 Uhr im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, eröffnet wird, löst auf vielfältige Weise exakt diese Herausforderung ein. Dabei kam Sandra Abend, Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums und Kuratorin der Beuys-Ausstellung, der Zufall zu Hilfe.

Info Spannende Begleittermine Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm. Am Samstag, 12. März, stellt um 15.30 Uhr die „Welt am Sonntag“-Journalistin und promovierte Kunsthistorikerin Christiane Hoffmans ihr Buch „Der Jahrhundertkünstler Joseph Beuys: Einführung in Leben und Werk“ vor. Am Samstag, 26. März, 15.30 Uhr, steht die Filmvorführung „Joseph Beuys – Jeder Mensch ist ein Künstler“ auf dem Programm. Im anschließenden Gespräch tauschen sich Galerist Heinz Holtmann und Regisseur Werner Krüger aus. Um Anmeldung wird gebeten (kulturamt@hilden.de, Tel. 02103 72-1237).

Der Arzt, Kunsthistoriker und ehemalige Lehrstuhlinhaber für Medizingeschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Axel Hinrich Murken, dessen gestiftete Bildersammlung aktuell die Ausstellung „Kunst und Medizin“ im Fabry-Museum zu sehen ist, pflegte eine langjährige Freundschaft zu Beuys. In intensiven Gesprächen rückten zwischen dem Kunstliebhaber und dem Künstler immer wieder Medizinthemen, Mystik, Schamanismus sowie der philosophische Diskurs über die Beseeltheit von Dingen in den Fokus.

Murken sammelte bereits Ende der 1960er-Jahre Plakate, mit denen Beuys seine Botschaften gern kommunizierte. Diese Plakate, sie werben für unterschiedliche Ausstellungen, konzentrieren sich mitunter auf einzelne Arbeiten, aber mehr noch vermitteln sie die künstlerische Dynamik des Schaffens von Beuys sowie sein Engagement, seine Arbeit auch zu vermitteln. So liegt sein Einfluss vielleicht weniger in seinen Arbeiten an sich, als vielmehr in dem Kosmos, in dem sie entstanden sind liegt, und wie er diese Inhalte kommuniziert hat, was letztlich nachhaltigen Einfluss auf alle Kunstschaffenden der vergangenen 50 Jahre hatte.

Zahlreiche private sowie noch nie zuvor veröffentlichte Fotos, die dankenswerter Weise von der Familie Beuys, von Ingrid Freifrau von Droste zu Hülshoff, der Witwe des Werbe-Künstlers Charles Wilp, sowie des Kölner Galeristen Heinz Holtmann zur Verfügung gestellt wurden, zeigen Beuys in ungewohnten Umgebungen, als Künstler ohne Hut, dafür mit einer Wollmütze, die heute als Prototyp eines Aluhuts durchgehen würde, oder zusammen mit Pop-Art-Ikone Andy Warhol.