Hilden/Solingen : Jordan Olivenöl sucht Hilfe für Spendenprojekt

Die von Bastian Jordan zugunsten sozialer Projekte auf der Insel Lesbos ist erfolgreich gestartet. Bereits am ersten Tag der Aktion konnte 4000 Euro an Spenden eingenommen werden. Durch den Verkauf einer vom etablierten Düsseldorfer Künstler Adam Karamanlis gestalteten Ölflasche können im besten Fall mehr als 100.000 Euro gesammelt werden. Der Erlös soll sozialen Projekten auf der von humanitären und finanziellen Krisen gebeutelten Insel Lesbos zugutekommen. Der „Schäfer von Lesbos” trägt ebenfalls einen Schafskopf, der von einer Kappe im traditionelle Stil Lesbos' bedeckt wird. Die schöne Ölflasche wird in limitierter Stückzahl produziert und kann für 50 Euro im Jordan Genuss Shop in Solingen oder im Onlineshop des Unternehmens www.jordanolivenoel.de erworben werden. 20 Euro pro verkaufter Flasche gehen direkt als Hilfsleistung nach Lesbos ins Camp über den Verein „Solingen hilft e.V.“.