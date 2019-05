Hilden : Garten-Party in der Kita

Die Johanniter-Kindertageseinrichtung weiht das neu gestaltete Außengelände mit den Helfern ein.

Hauptattraktion waren natürlich die Spielgeräte: Die Kletterlandschaft aus Seilen, die Stelzenhäuser, das Spielhäuschen, der Ballspielplatz und die Bobbycar-Tankstelle. Die neue Feuerstelle wurde eifrig zum Stockbrot-Backen genutzt. Der fünfjährige Jonas war begeistert: „Ich finde das Außengelände toll! Am besten gefällt mir der Kletterparcours!“ Jonas‘ Mutter Astrid Heinze gefiel besonders, dass Naturmaterialien verwendet wurden. Dem schloss sich Roland Essel, Vater der fünfjährigen Frieda an, und ergänzte: „Ich war begeistert davon, dass wir als Eltern bei der Gestaltung des Außengeländes mitarbeiten durften.“

Das neue Außengelände ist nämlich durch viel Eigenarbeit der Eltern entstanden. Sie legten mit Hand an, als für den Bau der Häuschen und des Kletterparcours Löcher gebohrt, Schrauben festgezogen, Seile geknüpft und Nägel eingeschlagen werden mussten. So konnte die Anlage umfangreicher geplant werden, als das ohne die tatkräftige Hilfe möglich gewesen wäre. Dennoch sind Wünsche offen: Das in die Jahre gekommene Trampolin muss erneuert werden. Bei der Einweihungsfeier wurden – gegen eine Spende – Gucklöcher in der Wand des Stelzenhäuschens vergeben, die mit dem eigenen namen versehen werden. Nun können die Kinder im Häuschen aus zahlreichen Gucklöchern die Umgebung beobachten.