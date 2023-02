Hilfsorganisationen für Hilden und Haan Der 11.2. ist Tag des Notrufes

Die Rufnummer 112 ist nicht nur in Deutschland, sondern seit 2008 in allen EU-Mitgliedsstaaten die Telefonnummer für den Rettungsdienst. Olaf Osthoff, Rettungsdienstleiter der Johanniter im Regionalverband Bergisches Land, erläutert die wesentlichen Besonderheiten: „Die 112 ist in der gesamten Europäischen Union rund um die Uhr erreichbar. Sie ist aus dem Mobilfunknetz wie aus dem Festnetz kostenfrei. Nutzt man ein fremdes Handy, kann der Notruf auch ohne Entsperr-Code getätigt werden.“ Gut zu wissen: Es muss nicht unbedingt ein Handynetz des eigenen Anbieters verfügbar sein. Es reicht aus, wenn irgendein Netz verfügbar ist, das dann für den Notruf genutzt wird.