Hilden : Johannes nimmt online an Wettbewerb teil

Hilden Der Notenverlag Henle schreibt seit knapp zehn Jahren einen internationalen Klavierwettbewerb für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren aus. Erstmals hat in diesem Jahr ein Schüler der Musikschule Hilden an diesem Wettbewerb teilgenommen. Johannes von Reuß (11 Jahre), Schüler der Klavierklasse von Judith Lenz, kann bereits auf einige Wettbewerbserfolge zurückblicken.

Beim jährlich stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurde er schon mehrfach mit einem 1. Preis ausgezeichnet. So auch beim Regionalwettbewerb 2020, bei dem er sich sogar für den Landeswettbewerb qualifizierte. Nachdem dieser aber aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte, entschloss sich Johannes kurzerhand zur Teilnahme am Internationalen Klavierwettbewerb des Henle Verlages. Wegen Corona tauschten sich Lehrerin und Schüler(-eltern) mittels E-Mails, Telefon und Messenger-Dienste aus. Johannes erhielt regelmäßig Tipps zur Bewältigung technischer Schwierigkeiten, zu Tempogestaltung, Fingersätzen, Interpretationsansätzen und Überlegungen zum gesamten Stück. Dazu wurden eifrig Video- und Sprachnachrichten versendet. „Gut, dass ich gerade dabei war, unter anderem dieses Stück für den Landeswettbewerb vorzubereiten“, erzählt der 11-jährige Schüler.

Das sei auch bei der Entscheidung zur Teilnahme ein wichtiger Punkt gewesen, so Klavierpädagogin Judith Lenz: „Alle Schülerinnen und Schüler haben in der Zeit der Musikschulschließung Online-Unterricht und Hilfestellungen zum kontinuierlichen Üben erhalten, aber dass Johannes es unter diesen Bedingungen geschafft hat, sein Stück auf Wettbewerbsniveau vorzubereiten, ist schon eine enorme Leistung.“ Als schließlich der Tag der Aufnahme kam, wurde es spannend, obwohl weder Jury noch Publikum anwesend waren. „Wir haben natürlich mehrere Male gefilmt, bis alle zufrieden waren,“ berichten Johannes Eltern, die ihren Sohn zur Wettbewerbsteilnahme ermutigt und natürlich tatkräftig unterstützt haben. Am Pfingstwochenende hat eine Jury schließlich die über 130 eingereichten Videos gesichtet und bewertet. Für Johannes Beitrag gab es dieses Mal keinen Preis, aber frei nach dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ fühlt er sich mit seiner Teilnahme auf jeden Fall als Gewinner in der Corona-Zeit. Johannes Video kann man hier sehen: https://youtu.be/qax6lj8SlUQ