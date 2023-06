Kultur in Hilden Jazztage Hilden mit einem Schlussakkord in Dur

Schlussakkord in Moll? Frank Wingolds Auftritt im Wilhelm-Fabry-Museum war am Sonntagabend als letzter Programmpunkt der Hildener Jazztage 2023 angesetzt worden. Dort lieferte der Gitarrist auf sechs plus einer siebten tiefen Basssaite laut Programmheft Puristisches jenseits von Klischees. Leichtigkeit hingegen versprach der erste Auftritt des Tages: Beim „Jazz im Park“ am Haus Horst ging das Meretrio gemeinsam mit Heinrich von Kalnein auf die Bühne.