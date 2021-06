Hilden : Jazz im Park mit der Acoustic5 electric band

Sängerin Claudia Fischbacher und Sängerin Sandra Reinbott treten gemeinsam beim Capio Jazz 2021 in Hilden auf. Foto: Claudia Fischbacher

Hilden Claudia Fischbacher und Sandra Reinbott (vocals), Horst Winstermann (guitar), Claus Winstermann (bass) sowie Thorsten Reinbott (drums/vocals) bieten echte Handmade-Livemusik.

Mit einem Konzert im Park nimmt die Bergman Clincis Klinik im Park ihre Jazz-Reihe wieder auf. Am Sonntag, 27. Juni, gestaltet die Acoustic5 electric band ab 17 Uhr den frühen Abend an der Hagelkreuzstraße 37. „Jazzkonzerte bei uns im Klinikpark schaffen stets ein besonderes Ambiente: Die Musiker spielen vor der Kulisse der alten Villa, unsere Gäste können das Konzert unter freiem Himmel genießen“,

sagt Olaf Tkotsch, Verwaltungsdirektor der Bergman Clinics Klinik im Park. Claudia Fischbacher und Sandra Reinbott (vocals), Horst Winstermann (guitar), Claus Winstermann (bass) sowie Thorsten Reinbott (drums/vocals) bieten echte Handmade-Livemusik. Bekannte und weniger bekannte Stücke aus Pop, Jazz und Funk werden neu arrangiert und teilweise sogar in eine andere Stilistik gebracht – ohne die Essenz des Originals zu verlieren. Gastsolist am 27. Juni ist zudem Axel Fischbacher. Selbstverständlich werden die zum Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften beachtet. Der Einlass ist ab 16 Uhr, Karten sind zum Preis von 15 Euro pro Person ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Für Kaffee, Kuchen und kühle Getränke sorgt das Team der Bergman Clinics Klinik im Park.