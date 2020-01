Auszeichnung : Jan Michaelis gewinnt Cartoonpreis

Der Hildener Karikaturist Jan Michaelis hat schon mehrere Preise und Auszeichnungen für seine Cartoons eingeheimst. Foto: Jan Michaelis

Der „Humo-Deva-Wettbewerb“ in der Stadt Deva in Rumänien ist bei Cartoonisten weltweit beliebt – auch bei dem Hildener Künstler Jan Michaelis: „Ich bin zum dritten Mal in Folge dabei.“ Dieses Mal hat er zwei Beiträge eingereicht.

